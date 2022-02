Ucraina: Draghi, “Sanzioni siano efficaci e sostenibili” (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – “Le Sanzioni devono essere efficaci e sostenibili e per questo c’è grande collaborazione anche da parte degli altri Paesi”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle eventuali Sanzioni alla Russia. Il presidente del consiglio spiega come ci sia “un pacchetto di Sanzioni che si sta studiano all’interno dell’Ue, con la commissione. I punti di vista dell’Italia – aggiunge – sono tenuti pienamente in conto”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – “Ledevono esseree per questo c’è grande collaborazione anche da parte degli altri Paesi”. Lo dice il premier Marioin conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle eventualialla Russia. Il presidente del consiglio spiega come ci sia “un pacchetto diche si sta studiano all’interno dell’Ue, con la commissione. I punti di vista dell’Italia – aggiunge – sono tenuti pienamente in conto”. L'articolo L'Opinionista.

