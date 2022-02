Traffico Roma del 18-02-2022 ore 13:30 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale code tra la nuova galleria via dei Monti Tiburtini e via delle Valli verso la via Salaria si tratta di un incidente possibili le ripercussioni nelle vie di accesso alla tangenziale vicino Piazza Bologna sul viale delle provincie incidente e rallentamenti intanto da questa mattina chiusa via di Castel Fusano a seguito di un incidente mentre per un intervento dei vigili del fuoco è chiusa via del Trullo Ci troviamo tra via di Monte Cucco è la via Portuense chiuse al Traffico Viale Parioli viale Liegi e via dell’agonistica si tratta di lavori possibili ripercussioni altre chiusure in questo momento in centro tra la zona di Cavour è quella di piazza Venezia la causa una manifestazione con corteo deviati i mezzi del trasporto pubblico dettagli di queste di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale code tra la nuova galleria via dei Monti Tiburtini e via delle Valli verso la via Salaria si tratta di un incidente possibili le ripercussioni nelle vie di accesso alla tangenziale vicino Piazza Bologna sul viale delle provincie incidente e rallentamenti intanto da questa mattina chiusa via di Castel Fusano a seguito di un incidente mentre per un intervento dei vigili del fuoco è chiusa via del Trullo Ci troviamo tra via di Monte Cucco è la via Portuense chiuse alViale Parioli viale Liegi e via dell’agonistica si tratta di lavori possibili ripercussioni altre chiusure in questo momento in centro tra la zona di Cavour è quella di piazza Venezia la causa una manifestazione con corteo deviati i mezzi del trasporto pubblico dettagli di queste di altre notizie ...

