Serie A 2021/2022, le statistiche della 26esima giornata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stasera alle 20,45 il “Derby della Mole” Juventus-Torino apre la ventiseiesima giornata di Serie A: i granata hanno vinto solo una delle ultime 31 stracittadine di campionato (26 aprile 2015,2-1 all’Olimpico di Torino), per il resto il bilancio registra sette pareggi e 23 sconfitte. Arbitra Massa. Domani alle 15,00 la Sampdoria ospita l’Empoli: i blucerchiati sono rimasti imbattuti in 10 delle 11 più recenti partite contro gli azzurri nel torneo (sei successi e quattro pareggi), l’unico trionfo dei toscani nel parziale è un 2-1 datato 12 maggio 2019 in questo stadio. Alle 18,00 la Roma riceve il Verona: i giallorossi si sono aggiudicati cinque delle ultime sette gare con i gialloblù nella competizione anche se il 19 settembre 2021 hanno perso 3-2, più in generale la squadra di Mourinho ha segnato in 24 degli ultimi ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stasera alle 20,45 il “DerbyMole” Juventus-Torino apre la ventiseiesimadiA: i granata hanno vinto solo una delle ultime 31 stracittadine di campionato (26 aprile 2015,2-1 all’Olimpico di Torino), per il resto il bilancio registra sette pareggi e 23 sconfitte. Arbitra Massa. Domani alle 15,00 la Sampdoria ospita l’Empoli: i blucerchiati sono rimasti imbattuti in 10 delle 11 più recenti partite contro gli azzurri nel torneo (sei successi e quattro pareggi), l’unico trionfo dei toscani nel parziale è un 2-1 datato 12 maggio 2019 in questo stadio. Alle 18,00 la Roma riceve il Verona: i giallorossi si sono aggiudicati cinque delle ultime sette gare con i gialloblù nella competizione anche se il 19 settembrehanno perso 3-2, più in generale la squadra di Mourinho ha segnato in 24 degli ultimi ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Il difensore ceco Aleš Mateju firma per il resto della stagione 2021/22. 25 anni, Mateju arriva da svincolato dopo… - OptaPaolo : 90 - Il gol di Danilo su assist di Dybala dopo 91 minuti e 37 secondi è il più tardivo realizzato dalla Juventus in… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Serie Tv, 2021 da record per la rappresentazione LGBTQ+ - sportface2016 : #SerieA 2021/2022, le statistiche della 26esima giornata - sportli26181512 : LIVE ?? Sassuolo vs. Sant'Elia - Women's Serie A2 | 2021/22 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Xiaomi 'supera ogni sfida' insieme agli atleti di art4sport. Bebe Vio tra i protagonisti Ha conquistato il bronzo nei 400 mt agli Europei di Byogoszcz (Polonia) nel 2021. Vittoria Bianco :...continuare a realizzare prodotti innovativi e accessibili a tutti come i componenti della serie ...

Serie A: il 25 febbraio assemblea su statuto e nuovo presidente Nuova assemblea per la Lega Serie A. Il 25 febbraio è in programma una nuova riunione dei club nella sede della Lega in via ... la ripartizione delle risorse stagioni sportive nel triennio 2021 - 2024. ...

Serie A 2021-2022: Juventus-Torino, probabili formazioni Virgilio Sport Techfind Serie A1, ventesimo turno con Ragusa-Bologna in chiaro Techfind Serie A1 in campo con cinque match nel weekend ... Una sconfitta significherebbe invece l'eliminazione dalle competizioni europee per l'annata 2021/2022, posta in palio dunque molto alta.

LEGA A, Assemblea per eleggere presidente il 25/2 La Lega Serie A ha convocato per venerdì prossimo ... Si parlerà inoltre anche della ripartizione delle risorse per le stagioni del triennio 2021-24 come la quota dei ricavi di Coppa Italia e ...

Ha conquistato il bronzo nei 400 mt agli Europei di Byogoszcz (Polonia) nel. Vittoria Bianco :...continuare a realizzare prodotti innovativi e accessibili a tutti come i componenti della...Nuova assemblea per la LegaA. Il 25 febbraio è in programma una nuova riunione dei club nella sede della Lega in via ... la ripartizione delle risorse stagioni sportive nel triennio- 2024. ...Techfind Serie A1 in campo con cinque match nel weekend ... Una sconfitta significherebbe invece l'eliminazione dalle competizioni europee per l'annata 2021/2022, posta in palio dunque molto alta.La Lega Serie A ha convocato per venerdì prossimo ... Si parlerà inoltre anche della ripartizione delle risorse per le stagioni del triennio 2021-24 come la quota dei ricavi di Coppa Italia e ...