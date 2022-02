“Rigore netto | Juan Jesus ingenuo” | l’esperto inchioda il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Luca Marelli, ex arbitro italiano ed ora moviolista a Dazn, ha parlato ha parlato durante Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss. Fallo di manoMarelli: “, era fallo di mano” L’ex arbitro in particolare ha analizzato l’episodio delconcesso al Barcellona per il tocco di mano di, rivisto al VAR. “C’è veramente poco da discutere. Il calcio diassegnato al Barcellona per fallo di mano diè giusto. Quando si tocca il pallone con la mano non ha alcun valore l’intensità, né se sia mano pieno o solo i polpastrelli. Purtroppo, quello commesso dal difensore brasiliano è un calcio di...