Quella frase di Davigo: "Tanto io in carcere..." (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ex consigliere del Csm: "Sono sotto processo, ma non ho la minima preoccupazione. Ho compiuto 70 anni: non posso neanche andare in carcere e starei comunque a casa mia" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ex consigliere del Csm: "Sono sotto processo, ma non ho la minima preoccupazione. Ho compiuto 70 anni: non posso neanche andare ine starei comunque a casa mia"

lopezxrivera : RT @ChaanelChanel: Soleil contro gli autori: 'a me caso mediatico per quella frase, la dice nathaly e manco la prendono in considerazione.… - slexiesagb : RT @ChaanelChanel: Soleil contro gli autori: 'a me caso mediatico per quella frase, la dice nathaly e manco la prendono in considerazione.… - verdecannella : @indiiegesta grazie ?? sono ancora in cura anche io e va molto meglio ora! Do la colpa di quella frase al fatto ch… - scopamica_lu : RT @ChaanelChanel: Soleil contro gli autori: 'a me caso mediatico per quella frase, la dice nathaly e manco la prendono in considerazione.… - Fa1969Pe : RT @avantibionda: Ci siamo concentrati tutti sulla frase sulla #bandaBassotti, ma il vero punto di quella lettera è “tu adesso hai l’immuni… -

