Il cantautore Lucio Dalla in mostra a Bologna (Di venerdì 18 febbraio 2022) Apre a Bologna la mostra-evento sul cantautore Lucio Dalla. Si tratta della prima tappa di un importante percorso nazionale che porterà l’artista a Roma in autunno, dal 22 settembre all’Ara Pacis. Poi nel 2023, per l’ottantesimo della nascita, a Napoli e Milano. Paladino raffigura Dalla: una scultura a Bologna Quando si svolgerà la mostra sul cantautore Lucio Dalla? Leggi su periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Apre ala-evento sul. Si tratta della prima tappa di un importante percorso nazionale che porterà l’artista a Roma in autunno, dal 22 settembre all’Ara Pacis. Poi nel 2023, per l’ottantesimo della nascita, a Napoli e Milano. Paladino raffigura: una scultura aQuando si svolgerà lasul

Advertising

periodicodaily : Il cantautore Lucio Dalla in mostra a Bologna #LucioDalla #bologna @odettetapella - positanonews : #Apertura #Arte #Copertina #Cronaca #Cultura Sorrento, ecco dove sarà realizzato il murales dedicato al cantautore… - Creativitaliana : A 10 anni dalla morte del grande cantautore Lucio Dalla, il New York Times recensisce 'Per Lucio'. Il documentario… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 16/02/1979 – La RCA pubblica “Lucio Dalla” l’ottavo album in studio del cantautore bolognese #accaddeoggi - Rosmina03901684 : RT @tizianacarzani3: @TgMusica Pierdavide è il miglior cantautore e non solo per i critici anche per Lucio Dalla e per molte persone che l'… -