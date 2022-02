GF Vip 6 | delusioni e amarezze! Un concorrente sbotta | “mi feriscono”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuoveconfondono i concorrenti del Grande Fratello Vip. Unsi sente amareggiato e! Ecco cos’è accaduto fA poche settimane dalla finale, i concorrenti iniziano a tirare le somme e ad esternare, con estrema franchezza, le loro perplessità e riflessioni. Unfra tutti, però, dichiara di essere deluso e amareggiato dalle affermazioni di due Vip! Si tratta di Miriana Trevisan che, nelle ultime ore, torna a palare della situazione tra Manila e Kabir. La ballerina afferma di non aver gradito le parole di Kabir nei confronti della Miss Italia, ma di aver gradito ancor meno l’atteggiamento di Katia e Soleil in merito all’intera vicenda: “A me non ferisce Kabir che non conosce Manila, mile altre due che la conoscono perfettamente” – esclama Miriana. “Katia e ...