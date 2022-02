Corteo studenti, Silp Cgil: “Violenza inammissibile” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Dolorosa e inammissibile la Violenza scatenata durante la manifestazione odierna a Torino” così il Silp Cgil Piemonte e Torino sul Corteo degli studenti di questa mattina sfociato in scontri davanti alla sede dell’Unione Industriale. “Chiedere il dialogo, ma rispondere con la Violenza, squalifica la propria iniziativa e offende tutti coloro che hanno a cuore temi importanti quali sono: la scuola, la sicurezza sul lavoro, la giustizia sociale. Chi si impegna per portare avanti ragionevoli e legittime rivendicazioni, e chiede un confronto su temi di enorme importanza, ha il dovere di mettere in campo idealità e nettezza di valori, diversamente ogni iniziativa risulta strumentale, funzionale ad una sterile contrapposizione controproducente rispetto all’instaurazione ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Dolorosa elascatenata durante la manifestazione odierna a Torino” così ilPiemonte e Torino suldeglidi questa mattina sfociato in scontri davanti alla sede dell’Unione Industriale. “Chiedere il dialogo, ma rispondere con la, squalifica la propria iniziativa e offende tutti coloro che hanno a cuore temi importanti quali sono: la scuola, la sicurezza sul lavoro, la giustizia sociale. Chi si impegna per portare avanti ragionevoli e legittime rivendicazioni, e chiede un confronto su temi di enorme importanza, ha il dovere di mettere in campo idealità e nettezza di valori, diversamente ogni iniziativa risulta strumentale, funzionale ad una sterile contrapposizione controproducente rispetto all’instaurazione ...

