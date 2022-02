BOOM! Roberta Capua verso la riconferma a Estate in Diretta

(Di venerdì 18 febbraio 2022)I buoni risultati pagano, la professionalità anche. Come anticipato da Davide Maggio, inInstagram, con ogni probabilitàsarà al timone della nuova edizione diin, programma che lo scorso anno ha condotto insieme a Gianluca Semprini nei caldi pomeriggi di Rai 1, con un buon riscontro auditel. La conduttrice napoletana, dopo alcuni anni di pausa, la vittoria a Celebrity MasterChef e un paio di stagioni a La7, era tornata in Rai proprio con la versione estiva de La Vita in. E’ stata poi scelta come volto di PrimaFestival insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto, dando la linea tutte le sere inal Festival di Sanremo 2022. Un volto ritrovato, dunque, per il ...

"Un'occasione importante per la nostra scuola e soprattutto per il territorio - spiega... Siamo contenti della risposta che, dopo un avvio un po' timido, ha registrato un vero e propriodi ...Ed è in pandemia che si registra undi studentesse nelle facoltà scientifiche . Il 54% delle ...Villa giornalista e direttrice del sito web Uppa. Donata Columbro data journalist. A ...