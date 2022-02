Bombardamenti in corso contro il Donbass ucraino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Colpi d'artiglieria sono esplosi vicino al villaggio di Stanytsia Luganska, in Ucraina orientale, dove ieri è stato colpito un asilo nido. È quanto ha potuto accertare un giornalista della France Press sul posto... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 febbraio 2022) Colpi d'artiglieria sono esplosi vicino al villaggio di Stanytsia Luganska, in Ucraina orientale, dove ieri è stato colpito un asilo nido. È quanto ha potuto accertare un giornalista della France Press sul posto...

eccapecca : Secondo dei giornalisti francesi ci sarebbero bombardamenti in corso nell'est #Ucraina #Ucraine - CatelliRossella : ??????Bombardamenti in corso sul fronte est dell'Ucraina - Europa - ANSA - factanza : Sul fronte est dell'#Ucraina sono in corso bombardamenti I bombardamenti sono stati segnalati da giornalisti dell'… - waltergianno : ?? #Ucraina ???? In corso bombardamenti sul fronte est #Ukraine. Colpi d'artigliera a #Stanytsia #Luganska, dove ieri… - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina Bombardamenti in corso nella zona orientale del Paese, vicino al villaggio di Stanytsia Luganska dove ieri è stato… -