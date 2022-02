Benedetta Parodi e il tragico racconto: “È stata una notte scioccante” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Benedetta Parodi non ha avuto paura in passato di cambiare il proprio percorso per realizzare i suoi sogni. Dopo dieci anni a Studio Aperto ha abbandonato il suo ruolo per dedicarsi alla sua grande passione, la cucina; in poco tempo, con una serie di programmi come Cotto e Mangiato, Bake Off Italia, Senti chi mangia, Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 18 febbraio 2022)non ha avuto paura in passato di cambiare il proprio percorso per realizzare i suoi sogni. Dopo dieci anni a Studio Aperto ha abbandonato il suo ruolo per dedicarsi alla sua grande passione, la cucina; in poco tempo, con una serie di programmi come Cotto e Mangiato, Bake Off Italia, Senti chi mangia,

Advertising

fabiofabbretti : Guardando Benedetta Parodi a #ESempreMezzogiorno mi viene in mente I Menù di Benedetta, a mio avviso il miglior pro… - matteo___90 : ODDIO ACCENDO SU RAI UNO E TROVO BENEDETTA PARODI a #ESempreMezzogiorno. CHE SUCCEDE? - xswagway : benedetta parodi ospite di antonella clerici il cross over che non ci aspettavamo - Marie_Bloo : Il sogno della mia vita da casalinga: Benedetta Parodi e Antonella Clerici nello stesso programma - Olty86 : Antonella e Benedetta parodi insieme, ora manca solo Benedetta Rossi ?????? #ESempreMezzogiorno -