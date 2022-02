Bayern Monaco | fari in Serie A | piace Bremer per rinforzare la difesa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilstarebbe pensando aperla. Il calciatoreanche a Inter e Juventus Insidia anche dalla Germania per, che potrebbe lasciare il Torino al termine della stagione e viene valutato circa 25 milioni di euro dal patron granata Cairo. Oltre alla Juventus, all’Inter e alle big inglesi, pure ilha messo gli occhi sul difensore brasiliano come riporta in Germania Sport1. Nella lista dei campioni della Bundesliga ci sono anche Rudiger, Christensen e Ginter come piste a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.