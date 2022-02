Anche Biden prepara un decreto per regolare le criptovalute (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tra pochi giorni il Far West delle valute digitali assisterà all’ingresso di un nuovo sceriffo. Yahoo Finance ha annunciato che il presidente statunitense Joe Biden firmerà un decreto presidenziale sulle criptovalute, per mobilitare le istituzioni e portare il braccio della legge nell’anarchica frontiera digitale. I mercati si aspettavano una mossa del genere da tempo. Finora il mercato delle crypto non ha impattato seriamente il sistema finanziario, pur essendo triplicato di valore nel 2021, raggiungendo 2,6 mila miliardi di dollari. Ma l’ultimo rapporto del Financial Stability Board, inviato in tempo per il G20, avverte che le criptovalute si stanno evolvendo rapidamente e “presto potrebbero mettere in pericolo la stabilità finanziaria globale”. Altrove nel mondo, c’è chi ha già legiferato in materia. La Cina ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tra pochi giorni il Far West delle valute digitali assisterà all’ingresso di un nuovo sceriffo. Yahoo Finance ha annunciato che il presidente statunitense Joefirmerà unpresidenziale sulle, per mobilitare le istituzioni e portare il braccio della legge nell’anarchica frontiera digitale. I mercati si aspettavano una mossa del genere da tempo. Finora il mercato delle crypto non ha impattato seriamente il sistema finanziario, pur essendo triplicato di valore nel 2021, raggiungendo 2,6 mila miliardi di dollari. Ma l’ultimo rapporto del Financial Stability Board, inviato in tempo per il G20, avverte che lesi stanno evolvendo rapidamente e “presto potrebbero mettere in pericolo la stabilità finanziaria globale”. Altrove nel mondo, c’è chi ha già legiferato in materia. La Cina ha ...

