Allegri scrolla le critiche | “Pareggio buono | abbiamo un obiettivo”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Massimilianoha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post partita del derby tra Juventus e Torino, terminato sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Mathijs De Ligt e del Gallo Belotti, tornato al gol dopo un lungo infortunio. Il tecnico toscano ha parlato anche della corsa Champions: la sua Juventus ha molte squadre da affrontare, tra cui Atalanta, Lazio e Fiorentina, ma la strada per la qualificazione è ancora molto lunga. “Questo punto ce lo teniamo stretto.dato seguito ai risultati positivi degli ultimi 2/3 mesi.fatto una buona prestazione, subendo il gol nel nostro momento migliore. Il, quando ti giochi risultati come l’accesso in Champions League, va sempre bene”. Infortuni? “Non sono preoccupato, durante una stagione è normale che ci siano. Quelli che saranno ...

che il giorno dopo si respira nell'ambiente Juve, è la notizia migliore che ci potesse essere, è la conferma di un processo di ritrasformazione in corso, che scrolla di dosso gli ultimi mesi passati ...
"Non è che da domani dobbiamo segnare sei gol, serve sempre equilibrio" ammonisce Massimiliano Allegri, che si scrolla di dosso un po' di pressione confermando gli obiettivi definiti prima del mercato ...