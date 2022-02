Alfonso Signorini asfalta Manila Nazzaro: “Sei bugiarda!” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non è stata una puntata semplice per Manila Nazzaro questa di giovedì 17 Febbraio. Il conduttore che per una puntata di Grande Fratello Vip 6, finalmente ha dedicato al triangolo solo la prima ora e mezza, ha avuto modo di esplorare anche altre dinamiche all’interno della casa. Tra le quali c’è la conflittualità tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi. Tutto iniziò da quando lui in cucina la attaccò perché non cucinava più per lui e pensava fosse perché aveva scelto Barù come finalista, ma poi la situazione si è esacerbata ulteriormente quando Manila l’ha votato la settimana scorsa. Ora i due sono divisi per sempre nella casa e mostrano platealmente la loro antipatia. Il conduttore riprende Manila Alfonso Signorini durante la discussione ha perso la pazienza. Come mai? L’ex Miss Italia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non è stata una puntata semplice perquesta di giovedì 17 Febbraio. Il conduttore che per una puntata di Grande Fratello Vip 6, finalmente ha dedicato al triangolo solo la prima ora e mezza, ha avuto modo di esplorare anche altre dinamiche all’interno della casa. Tra le quali c’è la conflittualità tra l’ex Miss Italia e Kabir Bedi. Tutto iniziò da quando lui in cucina la attaccò perché non cucinava più per lui e pensava fosse perché aveva scelto Barù come finalista, ma poi la situazione si è esacerbata ulteriormente quandol’ha votato la settimana scorsa. Ora i due sono divisi per sempre nella casa e mostrano platealmente la loro antipatia. Il conduttore riprendedurante la discussione ha perso la pazienza. Come mai? L’ex Miss Italia ...

