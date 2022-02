Ue | Fitto-Legutko | ' Ecr contro estremismo | attendiamo decisioni Parlamento su Dzhambazk'

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il gruppo Ecr rimane unito nella lottatutte le forme die di ideologia totalitaria in Europa e nel mondo. Condanniamo fermamente i regimi totalitari e autoritari, l'esaltazione del nazismo e del comunismo e l'esibizione di tali simboli e gesti”. Lo affermano i copresidenti del gruppo Ecr aleuropeo Raffaelee Ryszard. “Il gruppo Ecr è stato fondato nel 2009 sui valori fondamentali dell'Ue del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Questi valori sono sanciti dalla Dichiarazione di Praga e sono al centro del nostro lavoro e della nostra condotta aleuropeo. Abbiamo preso molto seriamente le accuse mosse ...

Ryszard, eurodeputato di "Diritto e Giustizia" (PiS), il partito sovranista guidato da Jarosaw Kaczyski, è presidente del gruppo conservatore Ecr a Strasburgo insieme a Raffaeledi Fratelli d'..."Il Gruppo Ecr giocherà ancora un ruolo centrale nelle commissioni", ha commentato, conche ha aggiunto: "La voce del gruppo è più che mai necessaria per ristabilire gli equilibri di ...Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il gruppo Ecr rimane unito nella lotta contro tutte le forme di estremismo e di ideologia totalitaria in Europa e nel mondo. Condanniamo fermamente i regimi totalitari e a ...(ANSA) - BRUXELLES, 17 FEB - "Stiamo conducendo un'indagine interna e siamo in attesa della pronuncia del Parlamento europeo sulla questione. Sulla base di queste informazioni, il gruppo Ecr deciderà ...