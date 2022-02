Spalletti: «Il Barcellona meritava il pari ma il rigore è inesistente. Ci siamo abbassati troppo» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Calo fisico? O loro sono più forti. «Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti, ci siamo abbassati troppo, poi diventa un problema con loro, non hai distanze corrette per riorganizzare ripartenza. È una cosa che non dovevamo fare, la loro qualità è indubbia e devi concedere loro il pallino». «Ci sono questi momenti dentro la partita dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, si riporta palla indietro e gli altri ci vengono addosso, non facciamo triangolazioni che poi ci consentono di guadagnare la profondità. In questo dobbiamo crescere. Loro hanno fisicità, sugli esterni ti mettono in difficoltà. sei costretto a tenere linea difensiva bassa. Dobbiamo lavorare su questi aspetti». Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, nel secondo tempo hanno tenuto il pallino, abbiamo sofferto un po’. Quel che facciamo un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 febbraio 2022) Calo fisico? O loro sono più forti. «Non ce l’abbiamo fatta più a stare corti, ci, poi diventa un problema con loro, non hai distanze corrette per riorganizzare ripartenza. È una cosa che non dovevamo fare, la loro qualità è indubbia e devi concedere loro il pallino». «Ci sono questi momenti dentro la partita dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, si riporta palla indietro e gli altri ci vengono addosso, non facciamo triangolazioni che poi ci consentono di guadagnare la profondità. In questo dobbiamo crescere. Loro hanno fisicità, sugli esterni ti mettono in difficoltà. sei costretto a tenere linea difensiva bassa. Dobbiamo lavorare su questi aspetti». Nel primo tempo abbiamo giocato alla, nel secondo tempo hanno tenuto il pallino, abbiamo sofferto un po’. Quel che facciamo un ...

