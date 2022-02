Skicross | Lucrezia Fantelli | “Non so che dire Crociato e menischi sono KO”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è caduta quest’oggi durante la prova didelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La 25enne veneta è scivolata dopo un salto, mentre stava guidando il proprio ottavo di finale davanti all’australiana Sami Kennedy-Sim e la russa Anastasiia Chirtcova. L’azzurra è stata portata via con l’ausilio del toboga prima di esser trasportata in ospedale. La nostra connazionale ha postato sui social un importante aggiornamento sulle proprie condizioni dopo la scivolata odierna sulle nevi cinesi. La sciatrice ha commentato attraverso il proprio profilo Instagram: “Non so che. Il dispiacere è enorme. Qualificata 6^ e incredula, dopo tre giorni di training a dir poco imbarazzanti non sapevo più cosa pensare. Oggi mi sentivo bene, ero veloce, ma evidentemente doveva andare così....