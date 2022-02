Sequestrati e rapinati all’uscita dall’ufficio postale a Napoli | nella banda c’erano anche due carabinieri

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Due militari dell’Arma deie una terza persona sono stati arrestati ain quanto ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata e sequestro di persona. Nei loro confronti è stata eseguita, da personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip disu richiesta della Procura partenopea. Le indagini riguardano una rapina perpetrata il 21 gennaio 2019 ai danni di quattro persone appena uscitedi corso Meridionale a. In particolare, due uomini in abiti civili, ma muniti di una palina e una cartellina identiche a quelle in uso alle forze di polizia, dopo essersi qualificati come appartenenti all’Arma dei, hanno fermato e ...