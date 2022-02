Referendum giustizia | scontro sull’election day

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Niente di meglio di una campagna elettorale per provare a risollevarsi. Matteo Salvini sente il richiamo della propaganda e prova a buttarsi alle spalle i fallimenti del Quirinale, i problemi nella Lega e la competizione a destra con Giorgia Meloni dalla quale secondo i sondaggi sta uscendo perdente. Non ha titolo per intestarsi la battaglia referendaria: Lega e radicali all’ultimo momento hanno scelto di non depositare le firme raccolte per sostenere i quesiti sulla, così che mai si saprà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

borghi_claudio : Emergo dall'audizione e vedo che sono stati dichiarati ammissibili i referendum sulla giustizia. Occhio che potrebb… - borghi_claudio : Effettivamente trent'anni dopo mani pulite riuscire a dare ai cittadini la possibilità di avere una giustizia più g… - lorepregliasco : (Motivazioni giuridiche a parte, se voi aveste voluto togliere di mezzo i referendum sulla giustizia senza esporvi… - ElioFerrari3 : RT @matteosalvinimi: Cinque #Referendum sulla Giustizia approvati! Dopo trent’anni di attesa, in primavera gli Italiani potranno votare SÌ… - giulianol : RT @dilul68: Comunque i c.d. referendum sulla giustizia, con la giustizia han ben poco a che fare: si tratta solo di regolamento di conti i… -

Il relatore in commissionedi Palazzo Madama è il senatore Urraro della Lega. Sarà quindi ..."Vorrei premettere che l'espressione della volontà dei cittadini attraverso iva ..."Speriamo faccia prima del". Questo governo ha accelerato sulle riforme della. Vede una svolta? "Io sto tutti i giorni in Tribunale a Roma e vedo arrivare in Cassazione processi ...Radio radicale siamo in collegamento con il segretario del PPE Partito Socialista Italiano ma insomma io per parlare di referendum dopo Dopo che sono stati ammessi cinque dei sei quesiti sulla sulla ...Lega e radicali all’ultimo momento hanno scelto di non depositare le firme raccolte per sostenere i quesiti sulla giustizia, così che mai si saprà se le sottoscrizioni necessarie c’erano o no. Gli ...