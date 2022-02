L’sms sul green pass clonato e su come «evitare il blocco» è una truffa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 17 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un sms il cui mittente sarebbe il «Min Salute». Il testo del messaggio è il seguente: «La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com». Invitiamo i lettori a non cliccare su link, perché farlo è rischioso per la sicurezza dei dati personali. L’sms veicola una notizia falsa, diffusa con intenzioni fraudolente. Il messaggio che stiamo analizzando non è in realtà mai stato inviato dal Ministero della Salute. Si tratta di un tentativo di phishing, ossia di una truffa online. Sulla questione è intervenuta anche la Polizia di Stato che lo scorso 16 febbraio tramite il proprio sito ufficiale ... Leggi su facta.news (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il 17 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare il contenuto di un sms il cui mittente sarebbe il «Min Salute». Il testo del messaggio è il seguente: «La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, perilè richiesta la verifica dell’identità su dgcgov.valid-utenza.com». Invitiamo i lettori a non cliccare su link, perché farlo è rischioso per la sicurezza dei dati personali.veicola una notizia falsa, diffusa con intenzioni fraudolente. Il messaggio che stiamo analizzando non è in realtà mai stato inviato dal Ministero della Salute. Si tratta di un tentativo di phishing, ossia di unaonline. Sulla questione è intervenuta anche la Polizia di Stato che lo scorso 16 febbraio tramite il proprio sito ufficiale ...

