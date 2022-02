John Cena: “Il mio turn heel? Non decido io, ma sarebbe fantastico” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il contributo del 16 volte campione del mondo John Cena alla WWE non sarà mai dimenticato, essendo stato il volto della compagnia in tutta la PG Era. È rimasto un babyface per tutto quel tempo, senza mai voltare le spalle al pubblico, che dal canto suo, invece, pregava per un suo turn heel, verso la fine della sua carriera full time. Vince McMahon era persino orgoglioso di rifiutare le idee per il turn heel di Cena, nonostante avesse molte idee per una versione “cattiva” del proprio personaggio. 10 anni di storie Parlando con GQ, John Cena ha dichiarato cosa succederebbe se la WWE alla fine decidesse di turnarlo heel: “Se sarebbe fantastico poter ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il contributo del 16 volte campione del mondoalla WWE non sarà mai dimenticato, essendo stato il volto della compagnia in tutta la PG Era. È rimasto un babyface per tutto quel tempo, senza mai voltare le spalle al pubblico, che dal canto suo, invece, pregava per un suo, verso la fine della sua carriera full time. Vince McMahon era persino orgoglioso di rifiutare le idee per ildi, nonostante avesse molte idee per una versione “cattiva” del proprio personaggio. 10 anni di storie Parlando con GQ,ha dichiarato cosa succederebbe se la WWE alla fine decidesse diarlo: “Sepoter ...

