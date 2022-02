Jacobs fa 6”50 nei 60 metri a Lievin | terza vittoria consecutiva in stagione

(Di giovedì 17 febbraio 2022)per il campione olimpico dei 100che prosegue con costanza e determinazione, e grande ottimismo, laindoor dell’atletica. Marcellprosegue il cammino trionfale nei 60indoor e dopo Lodz, dove ha vinto la competizione con 6?49 (leggi qui), conquista anche la Francia a. Fa 6”50 sul traguardo e registra tempi straordinari accanto ad avversari fortissimi, come Jimmy Vicaut e Baker. In batteria, anch’essa vinta, aveva fatto 6?52. Ha dunque velocizzato la corsa, ancora di più. Nell’incontro atteso dai tifosi e appassionati di velocità, vince l’azzurro. sempre più proiettato verso la gloria anche nel 2022. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...

Atletica, meeting Lievin: Marcell Jacobs vince ancora nei 60 metri, tempo discreto

20.00 Ma è tempo della seconda batteria dei 60 metri! Marcellscatta dalla corsia 5! Vediamo come si presenta il campione olimpico. 19.59 Anche il francese Sene e l'australiano Marschall ...A differenza di quanto avvenuto nella batteria, corsa in 6 51 , Marcellnon è partito benissimo e probabilmente in quel frangente ha perso l'opportunità di realizzare un vero e proprio tempone . Successivamente si è infatti scatenato in una progressione allucinante,...Marcell Jacobs vince la finale dei 60 metri piani al meeting di Lievin 2022 di atletica. All’Hauts de France Pas de Calai, in Francia, quarta tappa del circuito che dopo New York torna in Europa e c’è ...20.01 6?53 PER MARCELL JACOBS! L’azzurro vince la sua batteria ed approda in finale insieme al francese Vicaut (6.59) e l’americano Charleston (6.61). 20.00 Ma è tempo della seconda batteria dei 60 ...