Jacobs è ancora imprendibile: guarda come ha vinto a Lievin (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marcell Jacobs centra la terza vittoria in tredici giorni a Lievin, in Alta Francia, nei 60 indoor: ecco la gara.

sportmediaset : Meeting Lievin 2022: #Jacobs vince ancora nei 60 metri indoor. #SportMediaset - Eurosport_IT : ANCORA JACOBS! ?????? Dopo Berlino l'azzurro si prende i 60m anche Lodz! ?? #WorldIndoorTour | #Athletics |… - Agenzia_Ansa : Atletica: Jacobs vince ancora, 6''49 nei 60 a meeting Lodz. Olimpionico si migliora rispetto all'esordio stagionale… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Marcell Jacobs nei 60 metri indoor, per ora, non ha rivali. Il campione olimpico dei 100 metri, ha stampato un 6''50 a Li… - Marilenapas : RT @RaiNews: Terza vittoria per il velocista azzurro, che si impone nella finale del meeting indoor in Francia #MarcellJacobs https://t.c… -