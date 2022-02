Diaz torna a brillare, il Milan non pensa al futuro: nessun anticipo per il riscatto col Real, ma c'è un'idea (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Milan si gode il ritorno del "vecchio" Brahim Diaz. Il trequartista rossonero, dopo diversi mesi di difficoltà, negli ultimi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilsi gode il ritorno del "vecchio" Brahim. Il trequartista rossonero, dopo diversi mesi di difficoltà, negli ultimi...

Advertising

sportli26181512 : Diaz torna a brillare, il Milan non pensa al futuro: nessun anticipo per il riscatto col Real, ma c'è un'idea: Il M… - cmdotcom : #Diaz torna a brillare, il #Milan non pensa al futuro: nessun anticipo per il riscatto col #Real, ma c'è un'idea… - paolothegame : @ncorrasco Si poi capita che la rivale metta dentro 3 titolari (capitan henderson, nabi keita e bobby firmino) e un… - mrsjacksxn : eddie diaz è un uomo veramente strano, torna a casa dopo un appuntamento con una donna e si mette a flirtare con il… - xlostinlouisx : @la_Blacks IO NEMMENO, ce lo meritiamo Buck che torna a casa dai suoi Diaz boys dopo una brutta giornata a lavoro,… -