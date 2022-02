Covid Israele, da oggi stop al green pass (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – stop al green pass in Israele, dove da oggi non sarà più necessario esibire la prova di essere stati vaccinati contro il coronavirus, guariti o di essere negativi a un test per entrare in alcuni luoghi pubblici. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano Naftali Bennett, spiegando che la decisione è stata presa dopo che la variante Omicron del Covid-19 ha raggiunto il suo picco a gennaio in Israele e poi i casi hanno iniziato a calare. Israele è stato uno dei primi Paesi a introdurre l’uso del green pass e ad adottare la strategia di ”convivenza con il coronavirus”, mantenendo le scuole aperte così come diverse attività economiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –alin, dove danon sarà più necessario esibire la prova di essere stati vaccinati contro il coronavirus, guariti o di essere negativi a un test per entrare in alcuni luoghi pubblici. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano Naftali Bennett, spiegando che la decisione è stata presa dopo che la variante Omicron del-19 ha raggiunto il suo picco a gennaio ine poi i casi hanno iniziato a calare.è stato uno dei primi Paesi a introdurre l’uso dele ad adottare la strategia di ”convivenza con il coronavirus”, mantenendo le scuole aperte così come diverse attività economiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

