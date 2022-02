Covid, Europa allenta regole su mascherine e green pass: cosa cambia e dove (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con l’approssimarsi della primavera e dell’estate, la terza dell’era Covid, e soprattutto il netto allentamento della morsa della variante Omicron che ha fatto impennare il numero dei casi, l’Europa allenta su mascherine e green pass. Diversi Paesi hanno già iniziato a revocare le restrizioni e da qui fino alla fine di marzo la stragrande maggioranza hanno annunciato un graduale ritorno alla normalità. Per esempio in OLANDA da domani, 18 febbraio, si avvia un processo di progressivo allentamento delle restrizioni che si concluderà il 25 febbraio quando sarà revocato l’obbligo della mascherina e il passaporto vaccinale. Da domani finirà il coprifuoco imposto alle 10 per i locali pubblici che potranno essere aperti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Con l’approssimarsi della primavera e dell’estate, la terza dell’era, e soprattutto il nettomento della morsa della variante Omicron che ha fatto impennare il numero dei casi, l’su. Diversi Paesi hanno già iniziato a revocare le restrizioni e da qui fino alla fine di marzo la stragrande maggioranza hanno annunciato un graduale ritorno alla normalità. Per esempio in OLANDA da domani, 18 febbraio, si avvia un processo di progressivomento delle restrizioni che si concluderà il 25 febbraio quando sarà revocato l’obbligo della mascherina e ilaporto vaccinale. Da domani finirà il coprifuoco imposto alle 10 per i locali pubblici che potranno essere aperti ...

