Cisterna | pluripregiudicato evade dai domiciliari e picchia i poliziotti | arrestato

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ha pensato dire dagli arrestiper andare al bar ad ubriacarsi. Ma non solo: è uscito di casa armato di un coltello di grosse dimensioni, utile nel caso di bisogno… Ma la sua presenza davanti al locale pubblico, lo “JO & JO” didi Latina, non è passata inosservata agli agenti Commissariato di Pubblica Sicurezza che, di servizio nel centro cittadino, sono entrati nel bar proprio per un controllo. Ma la reazione dell’uomo, il 47enne M.G., alla vista degli agenti, non è stata di certo tranquilla. L’aggressione a un cittadino indiano E’ successo nel primo pomeriggio dell’8 febbraio. Dopo la segnalazione di evasione del 47enne,per reati contro la persona e il patrimonio, danneggiamento e reati concernenti la Legge sugli stupefacenti, nonché reati specifici di lesioni e ...

Nel pomeriggio di ieri gli investigatori del Commissariato Distaccato di PS didi Latina hanno arrestato un 77enne,, trovato in possesso di un'arma clandestina e del relativo munizionamento. Le indagini sono culminate con l'esecuzione della ...Ieri pomeriggio gli investigatori del Commissariato Distaccato di PS didi Latina, hanno arrestato un uomo di 77 anni,e trovato in possesso di un' arma clandestina e del relativo munizionamento. Trovato in casa un fucile con tanto di munizioni ...Nel primo pomeriggio del 12.02 c.m. gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, in esecuzione al provvedimento emesso in data 12.02.2022 dal Tribunale di Latina Ufficio Sezione Penale, ...Arresti domiciliari per M.G., 47enne di Cisterna. L’arrestato è un soggetto pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, danneggiamento e reati concernenti la legge sugli stupefacent ...