Yogaolic : #Milano Bimbo morto cadendo dalle scale: assolta la maestra (dopo la condanna in primo grado) - AnsaLombardia : Bimbo morto per peritonite, si indaga anche sul referto. Accertamenti su mancata indicazione specializzanda che lo… - iconanews : Bimbo morto per peritonite, si indaga anche sul referto - ottopagine : Bimbo di 5 mesi morto, affidare la sorellina ad una familiare della madre #Benevento -

Si indaga anche su una presunta mancanza nel referto che venne trasmesso dopo la morte in Procura a Milano nell'ambito dell'inchiesta sul caso deldi quattro anni deceduto lo scorso novembre per peritonite dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso del Policlinico nel giro di poche ore con una diagnosi di gastroenterite. In quell'atto ...Leonardoa scuola: era uscito per andare in bagno Il giorno della morte, Leonardo chiese alla ... Di conseguenza, ilsalì su una sedia girevole con rotelle sporgendosi dalla balaustra, per ...Nel documento trasmesso dal Policlinico di Milano alla Procura mancherebbe il nome della specializzanda che ebbe in cura il piccolo ...C’è una corsa contro il tempo in Afghanistan per salvare un bambino di nove anni caduto due giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il ...