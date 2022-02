Bimbi maltrattati in asilo | aumentano denunce | tre maestre ai domiciliari

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si registrano altrenell’indagine sui maltrattamenti realizzati in un scuola dell’infanzia di Casapulla (Caserta) da tre, che sono state arrestate mercoledì 9 febbraio e sono tuttora agli arresti. Sono infatti già una decina leaffluite alla Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo l’arresto delle docenti e presentate dai genitori degli alunni che frequentano l’istituto; genitori che probabilmente hanno ricordato atteggiamenti o confidenze fatte dai figli e ritenute magari esagerate o poco attendibili, ma che ora, alla luce soprattutto delle “inequivocabili immagini” delle telecamere piazzate dai carabinieri all’interno delle aule, assumono una valenza diversa. E sembra che altrepossano arrivare nei prossimi giorni. Lunedì ...

I bambini maltrattati venivano sottoposti, insieme ad adulti, a prove di resistenza degradanti da Simonetta, che aveva soggiogato i loro genitori. Il giudice ha assegnato anche una provvisionale di ...