Agenas | stabili ma al di sopra della media nazionale i ricoveri in Puglia Domani open day vaccinale a Lecce

(Di giovedì 17 febbraio 2022)ma al dii dati suiCovid in. È quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell’Agenzia statale per i servizi sanitari regionali. La percentuale di occupazione dei posti letto in Rianimazione è ferma al 13 per cento da lunedì 14 febbraio, mentre nei reparti di Malattie infettive, Medicina e Pneumologia (la cosiddetta area medica) la pressione, domenica scorsa, è scesa dal 26 al 25 per cento. Intanto la Asl di, in occasione del mercato bisettimanale di via Bari, ha organizzato unday(con Moderna) riservato alle persone dai 18 anni in su.«verranno somministrate prime, seconde e terze dosi- comunica l’Azienda sanitaria ...

Advertising

infoitinterno : Covid: Agenas, stabili intensive al 12% ma in calo in 13 regioni - ivl24_it : Agenas, scendono intensive e ricoveri Covid. Stabili Basilicata, Calabria e Campania - rtl1025 : ?? #SuperGreenpass da oggi obbligatorio al lavoro. #Agenas, scende occupazione reparti, stabili intensive ?? di… - infoitinterno : Covid, notizie. Agenas: occupazione reparti scende a 24%, terapie intensive stabili. LIVE - TelevideoRai101 : Agenas:Intensive stabili,calano reparti -

Ultime Notizie dalla rete : Agenas stabili

Numerianche in area medica, stando sempre ai dati: sono al 24% in Italia, ma in calo in 12 regioni. La riduzione della pressione sugli ospedali trova conferma anche nel monitoraggio ...Secondo il monitoraggio, negli ospedali italiani restanole percentuali di posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva che nei reparti di area medica, rispettivamente al 12% e al 24%. Per ...Sono stabili rispettivamente al 13 e al 25% i tassi di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive covid e nei reparti di area non critica covid ...Stando al monitoraggio di Agenas, l'occupazione delle terapie intensive, a livello nazionale è stabile al 12%, ma in calo di 13 regioni. Numeri stabili anche in area medica, stando sempre ai dati ...