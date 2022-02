Afghanistan, bimbo in un pozzo, corsa contro tempo per salvarlo (Di giovedì 17 febbraio 2022) E' corsa contro il tempo in Afghanistan per salvare un bambino di 9 anni caduto due giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il bimbo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) E'ilinper salvare un bambino di 9 anni caduto due giorni fa dentro unin un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il...

