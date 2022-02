Vittoria, scappa dai domiciliari e finisce in carcere (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vittoria – A Vittoria, venerdì scorso la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati, in ottemperanza al provvedimento di revoca della predetta misura cautelare degli arresti domiciliari e sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Ragusa, essendosi reso responsabile del reato di evasione, accertato dagli Agenti del Commissariato in occasione dei controlli di polizia, il 30 gennaio 2022 ed il 3 febbraio 2022, quando il soggetto non è stato trovato in casa. Le successive segnalazioni alla Procura della Repubblica di Ragusa hanno portato l’Autorità Giudiziaria a revocare gli arresti domiciliari sostituendoli con la custodia cautelare in carcere. Proseguono senza sosta a ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– A, venerdì scorso la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto, sottoposto agli arrestiper altri reati, in ottemperanza al provvedimento di revoca della predetta misura cautelare degli arrestie sostituzione con quella della custodia cautelare in, emesso dal Tribunale di Ragusa, essendosi reso responsabile del reato di evasione, accertato dagli Agenti del Commissariato in occasione dei controlli di polizia, il 30 gennaio 2022 ed il 3 febbraio 2022, quando il soggetto non è stato trovato in casa. Le successive segnalazioni alla Procura della Repubblica di Ragusa hanno portato l’Autorità Giudiziaria a revocare gli arrestisostituendoli con la custodia cautelare in. Proseguono senza sosta a ...

Vittoria, scappa dai domiciliari e finisce in carcere

Vittoria, scappa dai domiciliari e finisce in carcere

