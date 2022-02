Un pm per Gualtieri: Francesco Greco consulente per legalità del comune di Roma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Francesco Greco è il nuovo consigliere per la legalità del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Domani alle 14 l'ex procuratore della Repubblica di Milano sarà presentato in Campidoglio. Si tratta di uno dei magistrati più noti d'Italia, già nel pool negli anni Novanta di Mani pulite per volere di Francesco Saverio Borrelli, allora procuratore della Repubblica. Napoletano, da circa 40 anni vive a Milano. Il nome di Greco è stato nei mesi scorsi al centro di un fortissimo scontro all'interna della procura meneghina e del Csm per la vicenda della cosiddetta loggia Ungheria. E' considerato un esperto di reati finanziari: da anni coltiva rapporti di carattere istituzionale anche con personalità della politica. In passato collaborò anche con l'allora ministro dell'Economia ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è il nuovo consigliere per ladel sindaco diRoberto. Domani alle 14 l'ex procuratore della Repubblica di Milano sarà presentato in Campidoglio. Si tratta di uno dei magistrati più noti d'Italia, già nel pool negli anni Novanta di Mani pulite per volere diSaverio Borrelli, allora procuratore della Repubblica. Napoletano, da circa 40 anni vive a Milano. Il nome diè stato nei mesi scorsi al centro di un fortissimo scontro all'interna della procura meneghina e del Csm per la vicenda della cosiddetta loggia Ungheria. E' considerato un esperto di reati finanziari: da anni coltiva rapporti di carattere istituzionale anche con personalità della politica. In passato collaborò anche con l'allora ministro dell'Economia ...

