Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 11:10 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea Dov’è il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un invasione dell’ Ucraina i soldati assicura il Ministero della Difesa stanno tornando alle loro guarnisce certi col capo della diplomazia Europea Joseph vorrei se fosse vero sarebbe senza dubbio un segnale di distensione ma bisogna prima controllare la notizia segui ritiro delle truppe russe dai confini dell’Ucraina di ieri oggi è giorno di cato dall’intelligence americana come la data del possibile attacco Russo contro l’Ucraina che il presidente di Nasty ha fatto diventare per decreto a giornata dell’Unità Nazionale oggi a Bruxelles c’è la riunione dei ministri della Difesa draghi a Parigi da Macron Di Maio domani a Mosca non ci sarà ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea Dov’è il dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un invasione dell’ Ucraina i soldati assicura il Ministero della Difesa stanno tornando alle loro guarnisce certi col capo della diplomazia Europea Joseph vorrei se fosse vero sarebbe senza dubbio un segnale di distensione ma bisogna prima controllare la notizia segui ritiro delle truppe russe dai confini dell’Ucraina di ieri oggi è giorno di cato dall’intelligence americana come la data del possibile attacco Russo contro l’Ucraina che il presidente di Nasty ha fatto diventare per decreto a giornata dell’Unità Nazionale oggi a Bruxelles c’è la riunione dei ministri della Difesa draghi a Parigi da Macron Di Maio domani a Mosca non ci sarà ...

