Testo e traduzione di March Of The Insane dei Foo Fighters, l’inedito thrash metal da Studio 666 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) March Of The Insane dei Foo Fighters non è un vero e proprio singolo, è qualcosa di più: un inedito presentato sotto le mentite spoglie di Dream Widow, band fittizia che troveremo all’interno di Studio 666, la horror comedy che Dave Grohl e soci lanceranno la prossima settimana. Il risultato è un brano thrash metal, decisamente lontano dallo stile al quale i Foos ci hanno abituati dall’inizio della loro carriera, seppure l’ultimo disco Medicine At Midnight contenga sfumature nuove rispetto alle produzioni precedenti. March Of The Insane dei Foo Fighters Come già detto, sotto il falso nome di Dream Widow – probabilmente un omaggio all’horror Dream Window del 1985 – i Foo Fighters lanciano un inedito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Of Thedei Foonon è un vero e proprio singolo, è qualcosa di più: un inedito presentato sotto le mentite spoglie di Dream Widow, band fittizia che troveremo all’interno di666, la horror comedy che Dave Grohl e soci lanceranno la prossima settimana. Il risultato è un brano, decisamente lontano dallo stile al quale i Foos ci hanno abituati dall’inizio della loro carriera, seppure l’ultimo disco Medicine At Midnight contenga sfumature nuove rispetto alle produzioni precedenti.Of Thedei FooCome già detto, sotto il falso nome di Dream Widow – probabilmente un omaggio all’horror Dream Window del 1985 – i Foolanciano un inedito ...

GuidoAlieno : @swedhopkins Grazie per la gentilezza. Ho il testo originale inglese in una raccolta di poesie di Shelley, Keats e… - demauroco : @TopT326 La traduzione è di Carlo Izzo. Se hai il testo originale, condividilo pure nei commenti! ?? - bookalot : È arrivata la mia copia di 'Powers of Darkness', venduto come una traduzione dall'Islandese della versione perduta… - PEeditore : Per la prima volta la versione italiana integrale della #StoriaDelMioConsolato di #Cicerone. Traduzione e commento… - RuiCardo : #James - Say Something Album Laid è il quinto album in -