Si allontana la guerra ma in Ucraina niente è ancora risolto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con questa crisi in atto da tre mesi, Putin ha voluto bloccare l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, mettere alla prova suoi avversari occidentali e imporre un rapporto di forze più favorevole a Mosca. Il primo obiettivo è raggiunto.

