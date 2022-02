Short track | Natalia Maliszewska si scaglia contro Valieva | “Più facile vincere da dopate che da positive al Covid”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS), organo che ha concesso alla russa Kamiladi partecipare alla prova individuale femminile di pattinaggio artistico nonostante abbia fallito un test antidoping nel mese di dicembre, ha generato e sta continuando a generare innumerevoli polemiche da più fronti. Soltanto questa mattina infatti è intervenuto il Presidente della WADA Witold Banka che ha espresso tutto il suo disappunto per la sentenza emanata. Ma gli attacchi arrivano anche da personalità provenienti da altri sport, come quella di, pattinatrice polacca dirimasta a lungo in isolamento dopo essere risultata positiva al-19. La nativa di Bia?ystok infatti, intercettata il 16 febbraio in mixed zone dal Capital Indoor Stadium ...

ItaliaTeam_it : Liberi di sognare con #ItaliaTeam! ?????? Si comincia all’alba italiana con lo slalom speciale e si termina con lo sh… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - LaraMagoni : Arianna Fontana nella storia! Indimenticabile argento nello short track e 11esima medaglia olimpica personale: è re… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Fontana al veleno: «Un azzurro bronzo nella staffetta tra chi mi faceva cadere apposta»: Argent… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

... in cui però loera sport dimostrativo e quindi non assegnava medaglie ufficiali.iniziata la giornata stamattina che ero un po' stanca e poi, quando mancavano un paio d'ore prima di venire qua in pista, ho cominciato a sentire un po' di nervosismo e di tensione - racconta la ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La staffetta maschile di short track composta da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli ha conquistato il bronzo, dietro Canada e Corea, nella ...Ma gli attacchi arrivano anche da personalità provenienti da altri sport, come quella di Natalia Maliszewska, pattinatrice polacca di short track rimasta a lungo in isolamento dopo essere risultata ...