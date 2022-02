Serie A Femminile, ecco il nuovo format per Scudetto e retrocessione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La FIGC ha approvato ufficialmente il nuovo format della Serie A Femminile che entrerà in vigore nella prossima stagione Cambia la Serie A Femminile. L’ufficialità è arrivata dal Consiglio Federale che ha deciso di approvare la proposta della Divisione Calcio Femminile, ecco nel dettaglio la nota della FIGC: LA FORMULA – Nel dettaglio, la Serie A Femminile TimVision 2022/23 sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà appunto in due fasi. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule Scudetto, con il palio il titolo di Campione d’Italia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La FIGC ha approvato ufficialmente ildellache entrerà in vigore nella prossima stagione Cambia la. L’ufficialità è arrivata dal Consiglio Federale che ha deciso di approvare la proposta della Divisione Calcionel dettaglio la nota della FIGC: LA FORMULA – Nel dettaglio, laTimVision 2022/23 sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà appunto in due fasi. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule, con il palio il titolo di Campione d’Italia ...

