Schianto sulla strada di casa, Angelo finisce in un canale e muore: lascia 3 figli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Angelo Carfora non ha avuto possibilità di salvarsi. 48 anni, per cause ancora da accertare è uscito di strada finendo in un canale semi asciutto ma sufficiente per ucciderlo. A quanto riportano i media locali infatti l’uomo sarebbe moto annegato. È successo nella mattinata di martedì, Angelo stava tornando a casa, in frazione Cascina Scalpellina, dopo essersi recato in un supermercato di via Monte San Gabriele a fare la spesa. A lanciare l’allarme è stata passante. Ma per Angelo Carfora era troppo tardi. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, mentre è stato necessario attendere che i vigili del fuoco sollevassero l’auto con un’autogru per estrarre il corpo del 48enne. Si sta indagando sul motivo per cui l’auto è finita nel canale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Carfora non ha avuto possibilità di salvarsi. 48 anni, per cause ancora da accertare è uscito difinendo in unsemi asciutto ma sufficiente per ucciderlo. A quanto riportano i media locali infatti l’uomo sarebbe moto annegato. È successo nella mattinata di martedì,stava tornando a, in frazione Cascina Scalpellina, dopo essersi recato in un supermercato di via Monte San Gabriele a fare la spesa. A lanciare l’allarme è stata passante. Ma perCarfora era troppo tardi. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso, mentre è stato necessario attendere che i vigili del fuoco sollevassero l’auto con un’autogru per estrarre il corpo del 48enne. Si sta indagando sul motivo per cui l’auto è finita nel, ...

