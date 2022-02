Pechino 2022, slalom: oro a Noel, Razzoli chiude ottavo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il francese Clement Noel ha vinto la medaglia d’oro nello slalom a Pechino 2022. Il transalpino con una super seconda manche ha chiuso con il tempo complessivo di 1.44.09 davanti all’austriaco Johannes Strolz a +0.61 argento, e al norvegese Sebastian Foss-Solevaag a +0.70 bronzo. Peccato per gli azzurri con Giuliano Razzoli che chiude in ottava posizione con un ritardo di +0.96, mentre Tommaso Sala è 11esimo a +1.28. Uscito nella seconda manche Alex Vinatzer. Sulla pista Ice River di Yanqing, il 24enne francese Noel riporta i transalpini sul gradino più alto del podio olimpico nella disciplina dopo 20 anni, mancava infatti da Salt Lake 2002. Una manche quasi perfetta, soprattutto nella seconda parte di gara, conclusa con il tempo complessivo di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il francese Clementha vinto la medaglia d’oro nello. Il transalpino con una super seconda manche ha chiuso con il tempo complessivo di 1.44.09 davanti all’austriaco Johannes Strolz a +0.61 argento, e al norvegese Sebastian Foss-Solevaag a +0.70 bronzo. Peccato per gli azzurri con Giulianochein ottava posizione con un ritardo di +0.96, mentre Tommaso Sala è 11esimo a +1.28. Uscito nella seconda manche Alex Vinatzer. Sulla pista Ice River di Yanqing, il 24enne franceseriporta i transalpini sul gradino più alto del podio olimpico nella disciplina dopo 20 anni, mancava infatti da Salt Lake 2002. Una manche quasi perfetta, soprattutto nella seconda parte di gara, conclusa con il tempo complessivo di ...

