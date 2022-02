Pechino 2022 | Fontana d’argento nei 1500 di short track | undicesima medaglia | nessuno come lei

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) I risultati in diretta dalle Olimpiadi. L’azzurra ha superato la Belmondo, Malagò: «Arianna, sei nella leggenda». Bronzo per l’Italia nella staffetta maschile dei 5000 metri. Caso Valieva: classifica non definitiva fino a nuove indagini. L’Italia del curling maschile batte la Danimarca e cerca l’impresa

Italia medaglia di bronzo nella staffetta maschile di short track alle Olimpiadicon il quartetto formato da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli , una grande prestazione di squadra che fa il bis dell' argento vinto nella staffetta mista ..., Arianna Fontana ha vinto anche la sua undicesima medaglia olimpica, superando nella classifica azzurra all - time Stefania Belmondo, alle spalle del solo Edoardo Mangiarotti, una specie di ...L'Italia vince, al fotofinish, la medaglia di bronzo nella staffetta 5000 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino. Gli azzurri hanno conquistato il terzo posto del podio battendo la staffetta ...