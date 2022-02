Lazio, un big salta il Porto! Il motivo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Brutte notizie in casa Lazio: come riportato da GianlucaDiMarzio.com, Ciro Immobile non prenderà parte alla trasferta europea di Oporto a causa di un attacco febbrile. Maurizio Sarri non potrà contare perciò sul suo centravanti, già sceso in campo acciaccato contro il Bologna. Immobile aveva infatti rimediato una botta nel match di Coppa Italia sul campo del Milan, ed era stato recuperato in extremis per la sfida con gli emiliani. La sua presenza per il prossimo turno di campionato a Udine al momento non appare comunque in discussione. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Brutte notizie in casa: come riportato da GianlucaDiMarzio.com, Ciro Immobile non prenderà parte alla trasferta europea di Oporto a causa di un attacco febbrile. Maurizio Sarri non potrà contare perciò sul suo centravanti, già sceso in campo acciaccato contro il Bologna. Immobile aveva infatti rimediato una botta nel match di Coppa Italia sul campo del Milan, ed era stato recuperato in extremis per la sfida con gli emiliani. La sua presenza per il prossimo turno di campionato a Udine al momento non appare comunque in discussione.

