Lazio | Immobile influenzato | salta il Porto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ciroilper un attacco influenzale. La notizia dell’ultima ora in casaè di quelle che possono cambiare il corso di una stagione. Nei playoff di Europa League, in programma domani a Oalle ore 21, l’attaccante biancoceleste,, non ci sarà. Sarri punta a recuperarlo per domenica, per la gara con l’Udinese. Nel frattempo, però, lasi gioca una fetta del passaggio in Europa senza il suo bomber. E, cosa anche peggiore, senza un attaccante che possa sostituirlo. Il mercato di gennaio non ha regalato a Sarri il rinforzo sperato: al posto di, in una delle gare più delicate fin qui in stagione, l’allenatore dovrà fare esperimenti. Quasi scontato l’impiego di Felipe Anderson come falso nove. L’addio di ...

AlfredoPedulla : L’#Inter sceglie tra #Sanchez e #Lautaro, tra #Dzeko o chissà chi. La #Roma ha #Shomurodov alternativa a #Abraham o… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Immobile messo ko dalla febbre: salterà Porto-Lazio ? - OfficialSSLazio : ?? Ciro Immobile ???? Mattia Zaccagni ? Grande Lazio, grande vittoria: finisce 3-0 con il Bologna! #CMonEagles ?? - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Europa League. Ciro Immobile salta Porto-Lazio - fisco24_info : Europa League, Lazio: Immobile influenzato, salterà il Porto: Niente trasferta portoghese per il centravanti dei bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

Un attacco influenzale ferma Ciro, che non partciperà pertanto alla trasferta in terra portoghese, che laaffronterà per sfidare il Porto. In palio un posto per gli ottavi dell'Europa League: l'attaccante sembrava ...... il tecnico studia le alternative L'assenza disicuramente complica i piani dellanel match di domani contro il Porto. Chi scenderà in campo al posto dell'attaccante? Tutte le strade ...Un attacco influenzale ferma Ciro Immobile, che non partciperà pertanto alla trasferta in terra portoghese, che la Lazio affronterà per sfidare il Porto. In palio un posto per gli ottavi dell'Europa ...Ciro Immobile, infatti, non ci sarà nella partita di giovedì sera valevole per l’andata dei play-off di Europa League. (SerieANews) ...