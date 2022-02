La regina Elisabetta «aiuterà» il principe Andrea (e «salverà» il Giubileo di Platino) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo il Telegraph, la sovrana - in un anno per lei così importante - darà un sostegno economico al figlio per chiudere definitivamente la causa civile per molestie sessuali: «L'accordo tra le parti supera i 12 milioni di sterline». E c’è il rischio che l’accusatrice Virginia Giuffre «possa pure scrivere un libro» con le sue verità Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Secondo il Telegraph, la sovrana - in un anno per lei così importante - darà un sostegno economico al figlio per chiudere definitivamente la causa civile per molestie sessuali: «L'accordo tra le parti supera i 12 milioni di sterline». E c’è il rischio che l’accusatrice Virginia Giuffre «possa pure scrivere un libro» con le sue verità

