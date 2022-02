Inter Liverpool, Moratti: «Quel doppio confronto del 1965…» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha raccontato un aneddoto legato ad una sfida Inter-Liverpool: le sue parole «La prima partita è stata a Liverpool, dove abbiamo perso 3-1. In un campo bellissimo, piccolo, con la gente scatenata che cantava benissimo ma contro l’Inter e l’Italia. Ci cantavano “Go back to Italy, go back to Mussolini”, con dei cori organizzatissimi. La squadra era molto spaventata e abbiamo perso male 3-1. Le inglesi erano fortissime in casa loro, ma fuori casa erano leggermente macchinose. In casa siamo partiti forte e abbiamo vinto 3-0», ha raccontato Moratti ai microfoni di Amazon Prime Video nel famigerato doppio confronto tra Inter e Liverpool nella Coppa dei Campioni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex presidente nerazzurro Massimoha raccontato un aneddoto legato ad una sfida: le sue parole «La prima partita è stata a, dove abbiamo perso 3-1. In un campo bellissimo, piccolo, con la gente scatenata che cantava benissimo ma contro l’e l’Italia. Ci cantavano “Go back to Italy, go back to Mussolini”, con dei cori organizzatissimi. La squadra era molto spaventata e abbiamo perso male 3-1. Le inglesi erano fortissime in casa loro, ma fuori casa erano leggermente macchinose. In casa siamo partiti forte e abbiamo vinto 3-0», ha raccontatoai microfoni di Amazon Prime Video nel famigeratotranella Coppa dei Campioni ...

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - news24_inter : #JulioCesar, le parole ??? all'intervallo di #InterLiverpool - Linerazzurra : #InterLiverpool Comunque, siamo al 65esimo,abbiamo tenuto testa al Liverpool, siamo stati ben messi in campo e crea… -