Instagram | arriva “Prenditi una pausa” | in cosa consiste la nuova funzione?

Instagram si aggiorna ulteriormente con una funzionalità rivolta al miglioramento dell'utilizzo del social da parte dei più giovani. In seguito a tutte le polemiche sorte intorno all'influenza che Instagram ha sugli utenti, specie per quelli più giovani, il social è stato aggiornato in modo tale da proteggere gli utenti da utenti e effetti indesiderati e dannosi per la salute o l'incolumità. Da tempo sono stati inseriti una serie di accorgimenti per proteggere gli account dei minori. Adesso ogni account appartenente ad un minorenne è privato di default e i tentativi di contatto da parte di adulti estranei bloccatti in automatico. In pratica i minori non riceveranno nemmeno i messaggi che gli vengono rivolti dagli estranei adulti e quando qualche maggiorenne farà loro la richiesta di follow, potranno valutare caso per caso se accettarla ...

