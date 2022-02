GF Vip, Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex: «Ti stai frenando, il nostro rapporto di adesso è fake e se devo limitarmi per Delia allora non lo voglio» – Video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Soleil Sorge - US Endemol Shine La pace di ieri pomeriggio, al Grande Fratello Vip, tra Delia Duran e Alex Belli non è affatto piaciuta a Soleil Sorge. L’italo-americana ha infatti espresso tutto il suo dissenso all’attore, che a suo dire sta frenando il rapporto che aveva con lei, mentendo in primis a se stesso per non indispettire la “consorte”. Un confronto, paragonabile ad una vera e propria scenata di gelosia, che è avvenuto quando la Sorge ha visto diversi baci tra i due “coniugi” all’interno della stiva della casa. Soleil è sbottata quando Alex si è avvicinato a lei in sauna per parlarle e lo ha accusato di limitarsi con lei per non far arrabbiare Delia: “In alcune cose sei la stessa ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Sorge - US Endemol Shine La pace di ieri pomeriggio, al Grande Fratello Vip, traDuran eBelli non è affatto piaciuta aSorge. L’italo-americana ha infatti espresso tutto il suo dissenso all’attore, che a suo dire stailche aveva con lei, mentendo in primis a se stesso per non indispettire la “consorte”. Un confronto, paragonabile ad una vera e propriadi, che è avvenuto quando la Sorge ha visto diversi baci tra i due “coniugi” all’interno della stiva della casa.è sbottata quandosi è avvicinato a lei in sauna per parlarle e lo ha accusato di limitarsi con lei per non far arrabbiare: “In alcune cose sei la stessa ...

