Gf Vip 6 | le anticipazioni della quarantaduesima puntata

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Domani sera andrà in onda ladel Gf Vip 6. A seguire tutte lesull’appuntamento condotto come sempre da Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: Dopo Delia Duran, una tra Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè e Soleil Sorge sarà tra i finalisti di “Gf Vip 6”. Le tre donne – ciascuno a suo modo simbolo di questa edizione da record – sono al televoto e sarà il pubblico a decidere chi tra loro avrà la possibilità di contendersi la vittoria e il montepremi finale. Lunedì scorso, Alex Belli è tornato nella Casa come ospite. I primi giorni, dopo il suo ritorno, sono stati caratterizzati da un’altalena di umori e sentimenti che hanno immancabilmente coinvolto Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore riuscirà a fare chiarezza in maniera definitiva? Una dolce sorpresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip anticipazioni

Gf6, nuovo appuntamento del Grande Fratello6 con Alfonso Signorini e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Come ben noto, il doppio appuntamento col reality si ...Ledi Uomini e Donne segnalano il ritorno di Federica in studio. Quindi, non tutto è ... E chissà magari l'ex tronista verrà messa al corrente al GFdi ciò che sta accadendo al trono ...Domani sera andrà in onda la quarantaduesima puntata del Gf Vip 6. A seguire tutte le anticipazioni sull’appuntamento condotto come sempre da Alfonso Signorini accompagnato dalle due opinioniste Sonia ...Chi raggiungerà Delia Duran nella Finale? Il 17 febbraio 2022 il televoto annuncerà il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2022: news, sondaggi, nomination e anticipazioni della prossima puntata ...