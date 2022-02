Fabián Ruiz in conferenza: “Possiamo vincere l’Europa League. Sfida difficile ma avvincente. Futuro? Ho un anno di contratto” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Barcellona al Camp Nou nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Alla vigilia della Sfida, Fabián Ruiz ha accompagnato il tecnico in sala stampa, ed ha analizzato la gara in conferenza. Quanto vale per voi l’Europa League? “Sappiamo tutti che è una competizione molto importante e difficile. Loro sono una bella squadra con giocatori forti. Speriamo di vincere domani perché anche noi stiamo andando molto bene“. Xavi ha chiarito che possono vincere. Come si prepara una Sfida del genere? “Sappiamo che loro sono sicuri di poterla vincere. Scnederano in campo per questo ma anche noi abbiamo preparato bene questa partita ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Barcellona al Camp Nou nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Europa. Alla vigilia dellaha accompagnato il tecnico in sala stampa, ed ha analizzato la gara in. Quanto vale per voi? “Sappiamo tutti che è una competizione molto importante e. Loro sono una bella squadra con giocatori forti. Speriamo didomani perché anche noi stiamo andando molto bene“. Xavi ha chiarito che possono. Come si prepara unadel genere? “Sappiamo che loro sono sicuri di poterla. Scnederano in campo per questo ma anche noi abbiamo preparato bene questa partita ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Fabian Ruiz e il sogno scudetto: 'Non riesco nemmeno a immaginare cosa accadrebbe in città' - cn1926it : #Laudisa: “#Barcellona in pressing su #Koulibaly! #BerardiNapoli? Si potrebbe fare” - Spazio_Napoli : Fabián Ruiz in conferenza: “Possiamo vincere l’Europa League. Sfida difficile ma avvincente. Futuro? Ho un anno di… - napolipiucom : Fabian Ruiz: 'A Barcellona per la vittoria. Europa League un obiettivo' #BarcellonaNapoli #FabianRuiz… - MundoNapoli : Live Fabiàn Ruiz in conferenza stampa: “Vogliamo arrivare fino in fondo a questa competizione” -